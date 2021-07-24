幼兒園補習班課照中心有條件開放 嘉縣巿提供快篩劑

中央疫情指揮中心宣布27日防疫降級，針對幼兒園、課照中心、補習班，定防疫指引有條件開放，復課前未打疫苗教職員需做快篩，嘉義市府宣布提供教職員快篩試劑；嘉義縣府隨後宣布跟進提供快篩，另明天統一為500名補習班業者及工作人員施打疫苗。

中央防疫指引，幼兒園、課照中心、補習班復課，80%以上教師及工作人員完成疫苗接種，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，每3至7天需再定期快篩；無窗戶、密閉空間、無法保持通風空間不得開放。

由於幼兒園、課照中心、補習班業者施打疫苗人數及時程不一，又自費快篩及ＰＣＲ所費不貲，增加業者負擔，嘉義市府先宣布，市府前2周將提供教職員快篩試劑，所有教職員在開放日前3天，完成第1劑快篩，後續若有未施打疫苗或接種未達14天者，應每7日內定期快篩，並公告快篩結果讓家長安心。

嘉縣長翁章梁與衛生局、教育處開會研商，決定比照嘉義市免費提供快篩，衛生局長趙紋華說，幼兒園及課照中心教職員已打疫苗，補習班業者工作人員明天統一施打疫苗，另從27日到8月6日提供快篩，協助早日復課兼顧防疫。

嘉義縣補教協會前理事長謝秉諺說，全縣200多家補習班，全台三級防疫停課，補習班無法上課及視訊，經營陷入困境，樂見降級後可以復課，業者配合防疫指引，家長關心詢問希望早日將孩子送來補習。