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台南永康汙水下水道分支管竣工 將增6千戶接管減少汙染
台南市政府水利局今天表示，為改善汙水排放發包的永康PA分區幹管、分支管網工程陸續完工；最後一標分支管線工程在永康龍潭里、永明里，範圍為自強路以南、文化路以北、永大路以東、中山北路264巷及龍昌街以西施工；分支管網工程第三標也完工，可供後續續接管戶數約6千戶，提升永康區用戶接管率6.9%、全市接管率0.86 %，永康區東北各里後續用戶接管也會更加順利，主要幹道不會再有汙水施工圍籬占用，可大幅減輕交通壅塞。
水利局表示，永康區人口約23萬，是台南居住人口最多行政區，人口密集、交通流量大、巷弄街道較窄，大大增加管線建設難度，汙水管線工程施工順序大多先主幹管、分支管網後再接續用戶接管，主、分支管網管徑較大，多在主要道路下，施工對交通影響也較大；因永康污水下水道系統耶肩負南科園區再生水水源重任，為加速管線的推進、搭配再生水時程，多個標案同時施工，一定會對民眾生活造成一定程度的不便，對此水利局懇請民眾諒解，如施工期間遇任何狀況可即時反映，「水利局一定以最快速度處理」。
汙水新建工程科承辦人蔡東安說，「汙水下水道是地底下的良心工程，也是城市進步指標之一」，市長黃偉哲特別重視汙水下水道建置及用戶接管，責成水利局務必加強與住戶溝通，要有同理心，多站在民眾立場考量、減少民怨。
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