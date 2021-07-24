防疫降級奇美博物館同時段參觀人數增至500人 開放預約
奇美博物館於宣布，配合政府防疫降級與相關指引，27日下周二起將持續採「參觀預約制」，但同一時段容留人數由100人提升至500人，民眾來館前可先上奇美博物館官網預約時段與人數，即日起開放27日至8月9日的網路預約，最晚需於來館前一日下午3點前完成預約；館方表示，未預約者只能在現場視情況候補入館。
奇美博物館表示，防疫降級後，將以「參觀者維持1.5公尺社交距離」的原則控制人流，開放人數由單日400人提升至1500人，採單一入口、出口分流的參觀動線，並暫停互動體驗服務；例行規範如消毒、實聯制等等也將完整落實。
餐飲部分將視中央、地方政府規範彈性整調並另行公告。館方表示，V&A世界巡迴展「蒂姆．沃克：美妙事物」將如期於7月31日登場，歡迎民眾擇期參觀；所有政策皆視疫情發展滾動式調整，詳情隨時公告奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。
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