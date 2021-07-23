虎科大打造五星級學生宿舍 下學期啟用學生有福了！

斥資達5億3000萬元，也是雲林縣第一座被譽為五星級學生宿舍即將完工，不僅擁有綠建築的空調隔間，臥房書櫃及公共空間，設施完善媲美飯店，提供918個床位數，預計今年底完工，8年任滿即將卸任的校長覺文郁離職前巡禮，欣慰地說，很開心能送給學生一個大禮物。

校長覺文郁說，虎科大現有的三棟宿舍均於民國70年代創校初期所興建，已老舊不堪，加上虎科大學生人數不斷成長，如今已逾萬人，老宿舍僅1800多床，根本不敷使用，多數學生得仰賴租屋外宿，歷經了40年後，終能有嶄新的現代化宿舍大樓，他甚感欣慰。

新宿舍大樓三棟併連設計，打造深具特色的住宿聚落，主建築物地上7層樓及地下1層樓，總樓地板面積達16185平方公尺，2019年3月動工預計今年底完工，將提供918個床位數，供學生使用。

新大樓採綠建築設計，採光通風極佳，分單人、雙人及四人房，更有為身障學生專設的無障礙房間，地下樓寬敞的機車停車場，大樓內設有學生談話室、健身房、會議室、交誼廳、洗衣間等設施，將來更可引進便利超商等商店，打造舒適宜居的生活空間，因而被譽為雲林五星級學生宿舍。

覺文郁今天率領學校一級主管巡視即將完工的宿舍大樓，他感謝工程督導團隊不辭辛勞，克服困難，終讓雄偉的大樓矗立眼前，成為虎科大新地標，他表示，新宿舍興建費用是由校務基金支應，但這段期間歷經營建物價波動飆漲，加上疫情警戒的不利因素干擾，大家仍通力合作如期完工，實屬不易。

今年4月教育部又通過新世代學生住宿環境提升計畫的輔導審查，將來配合專家學者意見，辦理後續公共空間擴充及裝修工程，再次提升學生宿舍質量，不僅只是住宿，更可融入學習、同儕交流、社團、師生聯繫、聚會及創意等機能，成為一個充滿創意的生活空間。

校長覺文郁即將任滿8年卸職，離開職務前，看到大樓平地起，感觸特別多，尤其能提供學生現代化的居住環境，安心求學，他笑說，算是送給大家一份禮物。 斥資五億多元建造的虎科大宿舍大樓預定年底完工，明年初啟用，學生將有五星級宿舍居住。記者蔡維斌／攝影 虎科大新建宿舍除一般房，還有為身障學生專設的房間，十分貼心。記者蔡維斌／翻攝 虎科大新建宿舍有完善的健身房。記者蔡維斌／翻攝 斥資五億多元建造的虎科大宿舍大樓預定年底完工，校長覺文郁（右二）率學校主管巡視工程。記者蔡維斌／攝影 即將任滿卸下職務的校長覺文郁，對大樓平地起的新宿舍感觸尤深，希望每位學生都能住得好，安心求學。記者蔡維斌／攝影 虎科大新建宿舍有完善的交誼廳。記者蔡維斌／翻攝 虎科大新建宿舍有單、雙人及四人房，設施完善，房間採光通風極佳。記者蔡維斌／翻攝

商品推薦