防疫降級故宮南院取消個人預約參觀 餐廳開放內用

因應中央流行疫情指揮中心宣布27日疫情警戒降級，國立故宮博物院定南北院防疫指引，「個人參觀」取消預約制，「團體參觀」預約每團限45人以下，嘉義縣故宮南院園區恢復正常開放，行駛故宮南院的高鐵快捷公車BRT恢復行駛。

故宮南院27日起依照中央疫情指揮中心規定，以及故宮博物院因應疫情警戒降級宣布防疫新措施：開放時間：園區上午5點至晚上12點；博物館上午9點至下午5點；周一休館不休園，園區除飲食外，全程配戴口罩。戶外沙坑、溜滑梯等遊具，暫停使用。

館內：「個人參觀」取消預約制，「團體參觀」預約每團限45人以下。兒創中心暫不開放。展廳互動體驗裝置、公共飲水機，以及定時導覽、語音導覽機租用暫停服務。入館採實聯制、全程配戴口罩。

唯一餐廳野爺鍋物開放內用；入場採實聯制、隔板及梅花座。交通：停車場全面開放。高鐵快捷公車BRT 7212「宏仁女中─故宮南院」線，恢復平日1小時1班、假日半小時1班的班次行駛。

實施總量管制及單一出入口措施，室內空間每人至少2.25平方公尺活動空間，計算容留人數，故宮南北院全時段總量管制。若現場超過容留人數上限，請民眾在服務人員引導下稍候入場。展館皆實施單一出入口，引導觀眾動線分流。

各項推廣活動採預約制：室內與戶外集會型教推活動，包括研討會、演講、表演活動等，以室內50人、室外100人的名額為限，全面實施預約制，請民眾先到官網報名系統預約報名參加。