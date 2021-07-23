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嘉義市疫苗施打涵蓋率達2成8 今起48歲以上AZ開打

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天表示，嘉義市疫苗施打、全市疫苗涵蓋率達28.91％，若以劑次計算，嘉義市已達30.34％。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天表示，嘉義市疫苗施打、全市疫苗涵蓋率達28.91％，若以劑次計算，嘉義市已達30.34％。記者卜敏正／翻攝

嘉義市長黃敏惠今天下午透過直播強調，「警戒降級，但防疫心態不能降級」，並宣布嘉義市疫苗施打，全市疫苗涵蓋率達28.91％，若以劑次計算，嘉義市已達30.34％，目前施打疫苗以48歲以上為主，第三輪AZ疫苗今日開打，請民眾按照預約時間接種。

根據中央疾病管制署統計，至昨上午嘉義市有7萬6670人完成疫苗接種，75歲以上涵蓋率65.13％，65至74歲涵蓋率61.46％，嘉義市人口約26萬5234人，全市疫苗涵蓋率達28.91％；全國疫苗接種涵蓋率為24.35％。若以劑次計算，嘉義市已達30.34％，全國為25.1％。顯示兩者皆高於全國平均值之上。

黃敏惠指出，中央預計22至24日三天陸續配發嘉義市AZ疫苗。根據第三輪登記意願統計，嘉市有10萬8千414人進行意願登記，其中接受AZ疫苗者有5萬7931人，在昨(22日)中午12點前完成接種預約者為1萬4212人，接種日為7/23至7/29，共計7天。

市府媒合50家醫療院所供民眾選擇，預約時段包括上、下午及夜間門診，其中，夜間門診更由1間增至14間，50個地點歡迎上愛嘉義APP查詢。而針對第三輪有意願登記但未收到簡訊者，中央會視疫苗到貨狀況，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種，如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

AZ疫苗 嘉義 黃敏惠

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