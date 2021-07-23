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烟花颱風雨量下修很大 曾文水庫集水區僅下24毫米

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
烟花颱風未帶來預期雨量，曾文水庫僅微入帳。圖／南水局提供
烟花颱風未帶來預期雨量，曾文水庫僅微入帳。圖／南水局提供

烟花颱風過境，氣象局原預報阿里山山區今、明兩天可能累計300至500毫米的雨量，但今天南部幾乎感受不到颱風的威力，水利署南區水資源局即時水情截至今天下午5點，曾文水庫集水區累計雨量22.4毫米；烏山頭水庫6毫米；南化水庫27.9毫米。曾文水庫進水223萬立方公尺。

曾文水庫蓄水量3.27億立方公尺，有效容量比64.24%，水位219.57公尺；原本若依照氣象局的預測雨量，水位高度一舉衝到225公尺，南水局就可操作防淤隧道排出底泥，順便將在水庫下游暫時堆置的底泥也一併沖到海裡，但今天雨量不如預期，水庫進帳不多，水位也只微升。

民眾認為氣象預測雨量也差太遠了，南水局副局長蘇柄源說，雨量只是一個預估值，氣象局也有下修了，烟花颱風因路徑太偏北，帶來的氣流對南部降雨助益不大，另一個颱風目前也還不會有影響，最近幾天應該也不會有明顯降雨了。

今天下午5點即時水情，曾文和烏山頭合計蓄水3.86億立方公尺；南化水庫蓄水9008萬立方公尺，水位高度179.82公尺，有效容量比99.01，未達到滿庫溢流。

南化水庫 雨量 烟花颱風

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