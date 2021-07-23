疫情警戒降級 嘉市公園設施暫時不開放

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，27日起將降為2級警戒；嘉義市長黃敏惠今天表示，餐飲開放內用，須遵照防疫措施，社區關懷據點、公園兒童遊戲場等設施暫時不開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級；黃敏惠下午透過直播時強調，警戒降級，但防疫心態不能降級。

黃敏惠表示，嘉義市公園設施採部分開放，嘉義市開放民眾可進入公園，但考量公園不易進行實聯制，因此公園內涼亭、兒童遊戲場、體健設施等，持續暫時封閉不對外開放，後續視疫情逐步開放。

運動場館則以開放單人競技，身體不會密集接觸的運動項目場所為主，如羽毛球場、網球場、桌球館、保齡球館及健身運動場館等，惟過程務必依照中央的規定，全程戴口罩，並保持社交距離。

另外，嘉義市開放餐飲業內用，但必須遵照疫情指揮中心防疫管理措施，如須實聯制、量體溫、提供洗手設備、梅花座或隔板等，並鼓勵業者依照「餐飲業防疫指引」，如供應餐點以個人套餐為優先，使用合菜宜由服務人員分菜後再上菜等。

黃敏惠指出，社區照顧關懷據點、花甲食堂仍暫停實體開放，專案人員仍須上班，據點運作以電話問安為主，餐食需求採領餐或送餐方式。

在幼兒園、課後照顧中心、補習班部分，採取27日適度開放配套，黃敏惠說，嘉義市幼兒園教師疫苗施打率已達9成5，將於27日前3天完成教職員全面快篩，後續針對未施打疫苗或接種未達14天者，每3至7天定期快篩。

在社區式衛生福利機構部分，採27日逐步恢復服務方式，包含社區式長照機構、身心障礙社區式日照機構、早療托育服務、失智照顧據點，除了未滿18歲無法接種疫苗者外，所有工作人員和服務對象接種疫苗比例達8成以上，採逐步恢復服務量能方式開放。

托嬰機構27日起可正常收托，嘉義市托嬰機構，包括托嬰中心、托育家園及居家托育服務工作人員7月9日前須完成疫苗專案接種，因此，27日起恢復正常收托，但仍遵守相關防疫指引，家長原則不入園等規定。