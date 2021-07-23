快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

疫情警戒降為2級 黃偉哲：生活仍有衝擊要忍耐

中央社 / 台南23日電

行政院今天宣布27日起COVID-19警戒降為第2級，台南市長黃偉哲表示，相關規範是第2級警戒加強版，雖仍有生活上的衝擊，但大家還是要忍耐。

黃偉哲今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，台南無確診病例是好事，但好事和壞事有時是一線之隔，台灣是一日生活圈，千萬不能粗心大意或認為沒有事。

他表示，27日起警戒調降為第2級，有些活動、場域開放，但戴口罩、洗手和保持社交距離等不可能開放，許多國家口罩拿下來，病毒就來，包括韓國、新加坡、英國、荷蘭、美國及以色列。

他說，這次第2級警戒標準比第2級警戒嚴格，應該是加強版，雖仍有生活上的衝擊，但大家還是要忍耐；有的縣市有些地方實聯制已名存實亡，台南強調的還是實聯制，以掌握可能確診者足跡。

至於台南外海查獲漁船涉及走私，船上6名外籍人士PCR篩檢陽性，黃偉哲說，病毒基因定序還未有結果，但他有不安的感覺，定序這麼久，雖然慎重，好像有點狀況的樣子。

黃偉哲 口罩 實聯制

延伸閱讀

餐廳開放內用？黃偉哲：是專業篇或政治篇要再想一想

台南疫苗接種站設在南美館 大螢幕中志玲姐姐相伴

高鐵搭「這些車次」的要注意了 有異狀請聯繫防疫專線

夜市攤商難熬民代請命 黃偉哲：找方法減少損失

相關新聞

台南80歲阿嬤在庭院炊粿 竟被認為露天燃燒開單告發

台南市下營鄉80歲陳姓阿嬤今年除夕在住處炊粿，卻遭檢舉露天燃燒，稽查人員認為沒有粒狀汙染物收集處理設備，依空汙法罰款3千...

失智症權威醫師失智老母安詳辭世 跪床前唱歌道別道謝

74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情互動影音，感動網...

路過小心！台南白河往關仔嶺175線 邊坡土石樹木滑落

台南白河區關子嶺175線1公里處今天上午10點傳出路樹傾倒，幾乎佔據整個車道，影響通行，尚無傷亡。白河警分局關嶺所員警立...

烟花颱風外圍強風致路樹倒塌 南警交管維護用路人安全

今天下午1時30分因受烟花颱風原地滯留外圍環流影響，發生強勁風勢，台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上...

台南永康下午大片路面突然下陷 所幸剛好沒人車經過

台南市中華二路、勝學路口路面下午一點半左右突然坍方，還好當時沒有人車經過；永康警分局大橋、復興所員警到場先放三角錐警示，...

等好久了！嘉義市蘭潭音樂噴泉展演 7月30晚重新登場

嘉義市蘭潭音樂噴泉，是許多嘉義人、觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，之後因為疫情避免群聚，蘭潭水庫暫停音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。