疫情警戒降為2級 黃偉哲：生活仍有衝擊要忍耐

行政院今天宣布27日起COVID-19警戒降為第2級，台南市長黃偉哲表示，相關規範是第2級警戒加強版，雖仍有生活上的衝擊，但大家還是要忍耐。

黃偉哲今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，台南無確診病例是好事，但好事和壞事有時是一線之隔，台灣是一日生活圈，千萬不能粗心大意或認為沒有事。

他表示，27日起警戒調降為第2級，有些活動、場域開放，但戴口罩、洗手和保持社交距離等不可能開放，許多國家口罩拿下來，病毒就來，包括韓國、新加坡、英國、荷蘭、美國及以色列。

他說，這次第2級警戒標準比第2級警戒嚴格，應該是加強版，雖仍有生活上的衝擊，但大家還是要忍耐；有的縣市有些地方實聯制已名存實亡，台南強調的還是實聯制，以掌握可能確診者足跡。

至於台南外海查獲漁船涉及走私，船上6名外籍人士PCR篩檢陽性，黃偉哲說，病毒基因定序還未有結果，但他有不安的感覺，定序這麼久，雖然慎重，好像有點狀況的樣子。