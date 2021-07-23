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烟花颱風外圍強風致路樹倒塌 南警交管維護用路人安全

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上，致該路段交通中斷，所幸無人傷亡。記者邵心杰／翻攝
台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上，致該路段交通中斷，所幸無人傷亡。記者邵心杰／翻攝

今天下午1時30分因受烟花颱風原地滯留外圍環流影響，發生強勁風勢，台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上，致該路段交通中斷，所幸無人傷亡，台南市警二分局南門派出所立即派員現場疏導交通，並通報工務局等單位處置，經1小時30分排除路況，恢復正常交通。

台南市警二分局指出，因路樹倒塌橫阻該路段雙向車道，且中午時間道路人車進出頻繁，影響往來行車安全，員警不敢大意，南門所員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，並通報工務局管理單位協助處理，以維用路人交通安全。

南門所員警獲報後趕抵現場指揮交通，並開啟警車上的警示燈警示，進行交通管制，員警出動出擊排除路況，也讓不少路過民眾豎起大拇指，向辛勤交管員警比出「讚」的手勢。

台南市警二分局南門所員警獲報後趕抵現場指揮交通，並開啟警車上的警示燈警示，進行交通管制，員警出動出擊排除路況。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局南門所員警獲報後趕抵現場指揮交通，並開啟警車上的警示燈警示，進行交通管制，員警出動出擊排除路況。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局南門派出所員警出動出擊排除路況，也讓不少路過民眾豎起大拇指，向辛勤交管員警比出「讚」的手勢。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局南門派出所員警出動出擊排除路況，也讓不少路過民眾豎起大拇指，向辛勤交管員警比出「讚」的手勢。記者邵心杰／翻攝

路樹 烟花颱風

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