烟花颱風外圍強風致路樹倒塌 南警交管維護用路人安全

今天下午1時30分因受烟花颱風原地滯留外圍環流影響，發生強勁風勢，台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上，致該路段交通中斷，所幸無人傷亡，台南市警二分局南門派出所立即派員現場疏導交通，並通報工務局等單位處置，經1小時30分排除路況，恢復正常交通。

台南市警二分局指出，因路樹倒塌橫阻該路段雙向車道，且中午時間道路人車進出頻繁，影響往來行車安全，員警不敢大意，南門所員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制，並通報工務局管理單位協助處理，以維用路人交通安全。