等好久了！嘉義市蘭潭音樂噴泉展演 7月30晚重新登場

嘉義市蘭潭音樂噴泉，是許多嘉義人、觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，之後因為疫情避免群聚，蘭潭水庫暫停音樂噴泉展演，市長黃敏惠今天在疫情記者會中宣布，音樂噴泉將於7月30日晚上恢復展演。

市府觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，高低變化水柱，搭配七彩燈光效果及9首特色曲目，已成為嘉義市入夜後，市民和觀光客夜間造訪重要景點，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出一次，每次演出時間10分鐘。

觀光新聞處指出，疫情期間到蘭潭除了享受輕涼微風、欣賞音樂噴泉，絕對要遵守防疫規範，到場觀賞音樂噴泉必須戴好口罩、保持距離、避免群聚。