快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等好久了！嘉義市蘭潭音樂噴泉展演 7月30晚重新登場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天宣布，蘭潭音樂噴泉將於7月30日晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天宣布，蘭潭音樂噴泉將於7月30日晚上恢復展演。記者卜敏正／翻攝

嘉義蘭潭音樂噴泉，是許多嘉義人、觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，之後因為疫情避免群聚，蘭潭水庫暫停音樂噴泉展演，市長黃敏惠今天在疫情記者會中宣布，音樂噴泉將於7月30日晚上恢復展演。

市府觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是目前國內最大常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，高低變化水柱，搭配七彩燈光效果及9首特色曲目，已成為嘉義市入夜後，市民和觀光客夜間造訪重要景點，每晚7時30分、8時30分及9時30分各演出一次，每次演出時間10分鐘。

觀光新聞處指出，疫情期間到蘭潭除了享受輕涼微風、欣賞音樂噴泉，絕對要遵守防疫規範，到場觀賞音樂噴泉必須戴好口罩、保持距離、避免群聚。

蘭潭 疫情 嘉義

延伸閱讀

黃敏惠視察防颱整備 低窪區設大型抽水機防豪雨

解放嘉市文化路天際線 今拔除11根電桿、電纜地下化

嘉義文化路夜市趁疫情移除電桿 天際線變美

嘉義市覆蓋率24%優於全國 籲18歲以上填意願排殘劑

相關新聞

烟花颱風外圍強風致路樹倒塌 南警交管維護用路人安全

今天下午1時30分因受烟花颱風原地滯留外圍環流影響，發生強勁風勢，台南市中西區忠義路家齊高中旁的光臘樹路樹倒塌橫躺道路上...

台南永康下午大片路面突然下陷 所幸剛好沒人車經過

台南市中華二路、勝學路口路面下午一點半左右突然坍方，還好當時沒有人車經過；永康警分局大橋、復興所員警到場先放三角錐警示，...

等好久了！嘉義市蘭潭音樂噴泉展演 7月30晚重新登場

嘉義市蘭潭音樂噴泉，是許多嘉義人、觀光客到蘭潭遊覽重要景點，去年冬季因降雨量不足，之後因為疫情避免群聚，蘭潭水庫暫停音樂...

台南疫苗接種站設在南美館 大螢幕中志玲姐姐相伴

台南市政府顧及疫苗施打量能和接種場所優質化，擇定多處市民常去的文化藝術場所設置接種點，希望透過充滿藝術氣質的特色場域讓施...

台南80歲阿嬤在庭院炊粿 竟被認為露天燃燒開單告發

台南市下營鄉80歲陳姓阿嬤今年除夕在住處炊粿，卻遭檢舉露天燃燒，稽查人員認為沒有粒狀汙染物收集處理設備，依空汙法罰款3千...

失智症權威醫師失智老母安詳辭世 跪床前唱歌道別道謝

74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情互動影音，感動網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。