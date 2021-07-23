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黃敏惠視察防颱整備 低窪區設大型抽水機防豪雨

中央社 / 嘉義市23日電

因應烟花颱風可能帶來強風豪雨，嘉義市長黃敏惠今天視察抽水站等處，市府並在低窪區設置13台大型移動式抽水機，嚴防豪雨；後湖抽水站準備沙包、太空包提供給民眾。

黃敏惠今天前往後湖抽水站、大型抽水機設置點的後庄直排一、盧山橋工程視察。她說，烟花颱風可能帶來強風、西南氣流豪大雨，防颱除了強風，更要注意難以預測的雨量，市府各單位、各項工程一定要做好防颱準備。

黃敏惠表示，防颱工作須全民一起做，請大家動手清空洩水孔阻塞物、固定招牌盆栽，提高警覺共同防災。

嘉義市政府工務處表示，烟花颱風來襲前，市長黃敏惠前往牛稠溪橋旁的後湖抽水站視察，後湖抽水站接牛稠溪、面臨忠孝路，收集工業街、保忠一街、保忠三街、保順路等雨水下水道系統地面逕流水，再彙整排入牛稠溪，有效解決後湖地區水患問題。

工務處指出，嘉義市後湖抽水站、湖內抽水站代操作廠商已完成抽水機測試及運轉，豪雨期間派員進駐操作維護。

黃敏惠也前往嘉義市正在進行的盧山橋改建工程，並聽取工務處與廠商防災整備簡報；黃敏惠指出，盧山橋改建是非常困難工程，施工單位更要注意工程的各項防災整備，讓大家一起努力平安度過颱風的侵襲。

烟花颱風 黃敏惠 嘉義

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