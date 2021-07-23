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太誇張了！ 同一交通違規卻被開3張罰單

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一騎士同一分鐘內違規，被開3張罰單。圖／陳秋宏提供
台南一騎士同一分鐘內違規，被開3張罰單。圖／陳秋宏提供

台南市議員陳秋宏今天在市政總質詢時，提出1名駕駛人交通違規，同1分鐘發生的事，卻被警方開了3張罰單，要求警方應有檢核機制，以免讓人認為是在搶績效。市警局表示，經申訴後僅舉發1件違規。

陳秋宏表示，今年2月27日有名機車騎士，行經永康區大灣路時，應沒有行駛規定車道遭人舉發，但離奇的是，這名騎士連續收到3張罰單。陳秋宏說，細看罰單，都是同一分鐘內間發生，只因行進中通過3戶人家，就以每1不同門牌前的畫面告發1張，讓人錯愕，驚嘆搶錢到這樣的地步，期待警方建立檢核機制，不要讓這種事情再發生，以免擾民。

台南市警局指出，駕駛人違反的多數違規行為無法律競合疑義時，則分屬2件以上的違規行為，分別製單處罰尚無違誤；但民眾的某一違規行為同時違反道路交通管理處罰條例多項違規時，以罰鍰較重違規法條舉發，僅舉發1件違規。

至於民眾檢舉他人於同一時間多項交通違規的舉發狀況，仍須以個案認定駕駛人的違規行為處以分別或競合處罰，警察局將責請所屬嚴格審核相關檢舉案件，未達舉發條件或舉發有所疑義案件，則不予舉發。

罰單 交通違規 警察

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