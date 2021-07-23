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將降為2級警戒 嘉縣加速國高中教師26日接種疫苗

中央社 / 嘉義縣23日電

疫情3級警戒27日起調降至2級，嘉義縣因此加速安排國、高中教職員工於26日接種疫苗；教育處指出，國小、幼兒園員工已完成施打，開學前幼兒園至高中教職員工都會接種疫苗。

今天上午行政院長蘇貞昌召開政院擴大防疫會議，裁示將疫情3級警戒調降至2級。

嘉義縣教育處表示，學校即將回復正常運作，因此加速安排公私立國高中教職員工接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，26日分別在山區的新港國中、海區的東石高中設大型接種站，要以一天的時間完成2307名教職員工施打作業。

另外，嘉義縣公私立幼兒園、國小教職員工已分別在7月9日及21日接種第1劑疫苗。

教育處表示，考量防疫需求，避免人員過度集中，造成等候與擁擠，26日採分流作業，由教育處排定施打時段，事前通知學校依所排定時段，攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。

至於造冊名單已獲核定但當天未能施打的學校人員，會擇期再通知指定時間、地點施打；對於8月以後學校進用人員，會造冊納入第二波施打對象，相關作業時程等教育部通知再行辦理，讓縣內高中（含）以下學校工作人員都能在開學前完成疫苗接種。

疫苗 幼兒園 嘉義

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