救國團台南永康團委會等人士 送餐飲挺疫苗接種站醫護

救國團台南市永康區團委會今天與市議員李鎮國、永康區長陳勝楠、黃師傅團購網、希望菓子店鋪贈60份餐盒及飲料水果、100份夏威夷豆塔，給大型注射站醫護、員警及工作人員，感謝醫護在疫情期間辛勞付出。

永康區團委會長林惠卿表示，感謝李鎮國議員與陳勝楠區長對防疫工作盡心和連結，以實際行動讓防疫愛心餐盒能順利送達給醫護，提供現烘培的麵包、甜點、飲料能，讓醫護及有關防疫工作人員，在極為有限的休息時間，能量補充繼續投入工作，疫苗覆蓋率儘快提升，疫情早日解封。