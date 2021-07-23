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救國團台南永康團委會等人士 送餐飲挺疫苗接種站醫護

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
救國團台南永康團委會地方人士送餐飲挺疫苗接種站醫護。圖／李鎮國提供
救國團台南永康團委會地方人士送餐飲挺疫苗接種站醫護。圖／李鎮國提供

救國團台南市永康區團委會今天與市議員李鎮國、永康區長陳勝楠、黃師傅團購網、希望菓子店鋪贈60份餐盒及飲料水果、100份夏威夷豆塔，給大型注射站醫護、員警及工作人員，感謝醫護在疫情期間辛勞付出。

永康區團委會長林惠卿表示，感謝李鎮國議員與陳勝楠區長對防疫工作盡心和連結，以實際行動讓防疫愛心餐盒能順利送達給醫護，提供現烘培的麵包、甜點、飲料能，讓醫護及有關防疫工作人員，在極為有限的休息時間，能量補充繼續投入工作，疫苗覆蓋率儘快提升，疫情早日解封。

李鎮國表示，台南市疫情呈現銳減緩和趨勢，首要感謝全體市民防疫觀念提升與政策的配合，更感謝站在防疫第一線的醫護、警察、行政、公務系統的人員，全心全力，不辭辛勞的付出與貢獻，才有如此令人欣慰成果，在此致上感佩之意。

救國團台南永康團委會地方人士送餐飲挺疫苗接種站醫護。圖／李鎮國提供
救國團台南永康團委會地方人士送餐飲挺疫苗接種站醫護。圖／李鎮國提供

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