台南工地噪音空污居民困擾 陳情半年逾千件

台南一年有逾萬處營建工程，噪音、塵土飛揚讓周遭居民非常困擾；台南市政府環保局統計，台南今年1月至6月營建工程噪音及空氣污染陳情案1041件，以施工噪音669件居冠。

台南市政府環保局今天指出，台南1年有一萬多處大小不一的營建工程，平均每平方公里有7處工地；台南市環保局公害陳情報案專線去年受理民眾陳情2112件，其中噪音1160件，以灌漿機、打樁機等動力機械噪音1063件最多，營建工程超過噪音管制標準而遭開單告發有18件。

今年1月至6月，台南營建工程噪音及空氣污染陳情案1041件，其中施工噪音669件最多，約佔64%；空氣污染372件，約佔36%。主要陳情時段集中在上午8時至9時，這個時段是工地人力機具開始進場施工，且以動力機械操作居多。

環保局人員表示，近年來台南受惠於台積電、聯電持續在南科投資設廠，讓南科成為國際半導體重要聚落，另外，鐵路地下化、台南都會區北外環道路、沙崙智慧綠能科學城、綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、自駕車測試場域與智慧綠能行控中心等重大建設，也讓台南營建業蓬勃發展，營建個案如雨後春筍。

因此，居民對營建工地施工伴隨惱人噪音、塵土飛揚逸散等，大感困擾；環保局呼籲施工廠商加裝固定圍籬隔音罩，落實管制不施工時段，有效降低擾鄰。