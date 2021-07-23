台南疫苗接種站設在南美館 大螢幕中志玲姐姐相伴

台南市政府顧及疫苗施打量能和接種場所優質化，擇定多處市民常去的文化藝術場所設置接種點，希望透過充滿藝術氣質的特色場域讓施打疫苗「日常化」，今天在台南美術館2館設置施打站，市長黃偉哲也前往視察、關心，他表示，除了賞畫還可施打疫苗，一舉兩得。

黃偉哲表示，台南美術館是個很厲害的施打點，除了來這裡施打疫苗，還可浸淫在藝術的殿堂裡。他強調，市府一直積極的在增加疫苗的覆蓋率，但也希望能兼顧民眾的身心，希望民眾在得到疫苗保護力之餘，也能在南美館放鬆心情，市府也會努力將施打疫苗的站點多元化，來提高民眾施打疫苗的意願。

今日的「台南美術館二館-跨域展演廳」全日預計服務500人，希望民眾前來接種疫苗的同時也能享受一下南美館內外的景緻，並享用館方提供的優惠活動，這個場次在第3輪開放登記半小時內就額滿，也是這波特色疫苗施打站的首場，明天還有「奇美博物館－台南都會公園」以及星期日的「許石音樂圖書館」、「蕭壟文化園區A3展館」。目前預約人數已滿額，希望已預約登記的民眾依約前來，讓防疫與文化並重。

奇美醫學中心配合市政府接種疫苗計畫，支援南美館2館及許石音樂圖書館兩處藝文特色接種站。奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，台南是個獨具特色文化與藝術結合的古都，而疫苗接種是為了保護自己及他人，讓接種疫苗列車能順利開往台南市各個地區，以加速臺南市的疫苗覆蓋率。也藉由奇美醫學中心醫護人員進駐藝文氣息的環境中，來緩解民眾等待接種疫苗時的忐忑不安，民眾施打疫苗後，也可欣賞藝術作品、景色及在戶外拍照打卡，也希望符合資格的民眾能踴躍施打疫苗，即早獲得免疫力及保護力。