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台南80歲阿嬤在庭院炊粿 竟被認為露天燃燒開單告發

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南陳姓阿嬤在住處炊粿，遭開單告發。圖／陳秋宏堤供
台南陳姓阿嬤在住處炊粿，遭開單告發。圖／陳秋宏堤供

台南市下營鄉80歲陳姓阿嬤今年除夕在住處炊粿，卻遭檢舉露天燃燒，稽查人員認為沒有粒狀汙染物收集處理設備，依空汙法罰款3千元。市議員陳秋宏今天在總質詢時批此做法不通人情，環保局長謝世傑表示，微罪不罰，且立即改善，已經撤銷。

陳秋宏說，鄉下民眾習慣會在過年前炊粿，拿來拜拜及給孩子吃，住在下營營前里的陳姓阿嬤，今年2月10日除夕當天，在住處庭院燒柴炊粿，卻遭檢舉露天燃燒。環保局人員前往稽查，以炊粿過程冒黑煙，因沒有設置粒狀汙染物收集處理設備，且發生時間假日，開單罰3千元。最令人難以忍受的是，柴火被澆滅，以致粿沒炊熟，讓老人家很難受。

陳秋宏表示，過年前炊粿是長久以來的習俗，陳姓阿嬤只是炊粿給家人吃，又沒有在做生意，稽查人員應該勸導就好，開單行為很不通情理。若在家炊粿都要取締，那不是連烤肉都不行。

阿嬤 烤肉

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