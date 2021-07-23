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失智症權威醫師失智老母安詳辭世 跪床前唱歌道別道謝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(右)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世，他跪母親床前含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！圖／取自曹汶龍臉書
74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(右)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世，他跪母親床前含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！圖／取自曹汶龍臉書

74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情互動影音，感動網友，讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世，他跪母親床前，含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！影音貼臉書，感動親友學生網友們，紛紛留言「曹奶奶平安回天國，功德圓滿，請曹爸節哀保重。」

曹汶龍說，母親走了！昨天下午有名「曹奶奶粉絲」送來一束美麗玫瑰花。她說粉紅色玫瑰最能配合奶奶氣質，開朗可愛。6六點叫母親起床吃晚餐。她坐床邊聊天，看護阿蒂蹲著身子給母親穿上紅襪套。「母親看著她說：壞蛋。我在旁打趣說：我是好蛋。母親看著我笑一笑。我們協助她用四腳枴走路。」她一直想自主，不想麻煩別人。走了4、5步，她的腿突然軟了，呼吸急促。

「我們立刻抱她上床。她已經叫不醒了。我檢查她頸動脈，沒有摸到脈衝。立刻做CPR。同時叫佩筠（吾妻）打119。10餘分鐘後醫療急救人員到家，替換我繼續CPR。5、6分鐘後發現沒有呼吸，心電圖檢查已經平了，沒有訊號。母親就睡自己床上安祥走了。

「我把粉紅色玫瑰花圍放母親身邊。為她禱告。母親是基督徒、山東省汶上縣人，回天國與父親相聚，我跪母親身旁為她唱她最喜歡的歌：小小羊兒要回家。」感謝母親用身教將他們5個小孩教養得知書達禮，用善心照顧家人，做好人善待朋友。

曹汶龍是失智症權威醫師，照護失智老母親，常在臉書貼與老母親互動影片，用醫護「身教」教民眾如何照護失智長輩。曹汶龍說，失智無法延緩，面對失智長輩要如照顧小孩，表情柔和，「你對他笑，他就對你笑」，讓失智長輩活得尊嚴快樂。

74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(左)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世。圖／取自曹汶龍臉書
74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(左)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世。圖／取自曹汶龍臉書
74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(右)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世，他跪母親床前含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！圖／取自曹汶龍臉書
74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師(右)，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，感動網友讚賞他是「現代老萊子」，昨晚他的老母親安祥辭世，他跪母親床前含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！圖／取自曹汶龍臉書

失智症 醫師

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