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疫情警戒一再延長 里長發現弱勢苦不堪言募集物資濟助
三級警戒長達約三個月，各種規範對經濟弱勢者產生負面影響。台南市歸仁區南興里長朱璟漢巡守里內巷弄，見里內經濟弱勢民眾，因疫情警戒生活上困難雪上加霜，募集民生防疫物資今天分發協助里民；他自掏腰包、住在南興里的市議員許又仁得知贊助；榮興工業董事長榮豐加碼7萬元共襄盛舉。
許又仁表示，三級警戒期間服務處已媒合三次物資捐助，但對弱勢關懷協助仍然不足且永遠不嫌多。得知後捐贈酒精擦濕紙巾參與此義舉。
朱璟漢表示，這次相關物資有口罩、白米、沐浴乳、洗髪精、酒精、醬油、關廟麵、寶礦力飲料及酒精擦拭紙巾，共10項物資發放，期盼防疫措施能做得十全十美，能夠起救急效用，里內中低收入戶、單親、獨居老人及邊緣戶140戶。
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