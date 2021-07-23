台南大發展工程噪音大噴發 占上半年陳情案6成

南科、沙崙綠能科學城、體路地下化、台南都會區北外環道路等帶動周遭發展，營建工地個案不斷推出，但因工程伴隨及噪音，及運輸車輛經過塵土飛揚，讓居民困擾，陳情不斷，今年上半年1041件，其中施工噪音最多，占64%。南市環保局除加強稽查，也籲請廠商加裝固定圍籬隔音罩等，降低機具噪音。

台南市環保局表示，公害陳情報案專線受理民眾陳情件數顯示，今年1至6月營建工程噪音及空氣汙染案件共1041件，其中施工噪音669件占64%，空氣污染372件占36%，主要陳情時段集中在上午8至9時是工地人力機具開始進場施工，且以動力機械操作所產生的噪音居多。

環保署資料顯示，台南平均1年約有1萬處營建工程，平均每平方公里就有7處工地，對環境安寧造成影響。南市環保局公害陳情報案專線去年受理陳情2112件，其中噪音1160件，以灌漿機、打樁機等動力機械噪音1063件占92%最多，營建工程超過噪音管制標準，在管制時段施工而遭開單告發18件。

環保局長謝世傑表示，營建工地與附近民眾生活息息相關，常因施工廠商管理不當，讓居民困擾不已。減少噪音擾鄰的方式包括，使用低噪音施工機具及工法、施工機具定期維護保養、加裝隔音罩、加裝減振墊或彈簧、周圍搭建臨時隔音牆或圍籬、定期進行周界音量監測。

以及管制時段勿施工，包含晚上10時至翌日上午7時、中午12時至下午2時等，另近日午後雷陣雨，營建工地常有積水情事，是登革熱的溫床，為防治登革熱疫情爆發，也請施工廠商不定期派員清除孳生源共同防治登革熱。

近年來台南地區受惠於南部科學工業園區台積電、聯電持續在南科投資設廠，讓南科成為國際半導體重要聚落及重大交通網絡建設如鐵路地下化、台南都會區北外環道路、沙崙智慧綠能科學城、綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、自駕車測試場域與智慧綠能行控中心等重大建設帶動下，大臺南營建業蓬勃發展，

環保局表示，為能提升工地周邊生活環境品質，籲請施工廠商對於施工機具要定期保養維護及加裝固定圍籬隔音罩，並落實管制不施工時段等方式，期能有效降低擾鄰情形，共創雙贏。