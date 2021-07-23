台南重大工程紛紛動工 營建噪音空汙陳情半年來1千多件

台南市新市善化、永康、歸仁等地因台積電、聯電持續南科設廠，台南都會區北外環道路、沙崙智慧綠能科學城等重大建設，營建工地如雨後春筍；最近許多民眾陳情，施工過程惱人噪音及運輸車輛經過塵土飛揚逸散等。公害陳情報案專線統計今年1到6月營建工程噪音及空氣汙染案件多達1041件，噪音陳情669件為最多件佔64%，空氣汙染372件36%。環保局表示，24小時受理檢舉，民眾發現任何汙染舉發，會立即派員稽查。

環保署統計顯示，大台南地區平均一年約有1萬處大小不一的營建工程，平均每平方公里就有7處工地，對環境安寧造成影響。環保局公害陳情報案專線去年受理民眾陳情件數2112件，噪音件數達1,160件，以灌漿機、打樁機等動力機械噪音1,063件(佔92%)居多，營建工程超過噪音管制標準，在管制時段施工而遭開單告發計有18件。