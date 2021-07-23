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台南重大工程紛紛動工 營建噪音空汙陳情半年來1千多件

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝
台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝

台南市新市善化、永康、歸仁等地因台積電、聯電持續南科設廠，台南都會區北外環道路、沙崙智慧綠能科學城等重大建設，營建工地如雨後春筍；最近許多民眾陳情，施工過程惱人噪音及運輸車輛經過塵土飛揚逸散等。公害陳情報案專線統計今年1到6月營建工程噪音及空氣汙染案件多達1041件，噪音陳情669件為最多件佔64%，空氣汙染372件36%。環保局表示，24小時受理檢舉，民眾發現任何汙染舉發，會立即派員稽查。

環保署統計顯示，大台南地區平均一年約有1萬處大小不一的營建工程，平均每平方公里就有7處工地，對環境安寧造成影響。環保局公害陳情報案專線去年受理民眾陳情件數2112件，噪音件數達1,160件，以灌漿機、打樁機等動力機械噪音1,063件(佔92%)居多，營建工程超過噪音管制標準，在管制時段施工而遭開單告發計有18件。

環保局表示，稽查人員24小時全天候值班，民眾如發現營建工程有噪音及環境污染情事，可撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局報案中心檢舉，環保局接獲通報會立即派員前往處理，營建工程若於管制時段內施工產生噪音，經查獲將處3千元以上3萬元以下罰鍰並令立即改善，未遵行者按次處罰。若超過管制標準，給予限期改善後再經複查仍超過標準者，再處1萬8千元以上18萬元以下罰鍰，嚴重者得令停工、停業等，至符合噪音管制標準為止。

台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝
台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝
台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝
台南重大工程紛紛動工，營建噪音空汙陳情半年來1千多件。記者周宗禎／翻攝

噪音 空氣汙染

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