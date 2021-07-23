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台南市美術館2館疫苗開打 接種者：太幸福了

中央社 / 台南23日電

英國倫敦西敏寺大教堂詩人角接種疫苗圖片一度瘋傳，如今台南展館也已列入特色接種站，台南市美術館2館今天率先開打，一名接種民眾說，在台南藝術殿堂打疫苗，真是太幸福了。

台南市政府15日宣布，台南市美術館2館、奇美博物館、台南市立圖書館永康新總館、許石音樂圖書館等4大展館，將開設做為特色接種站。其中台南市美術館2館今天開打，接下來是24日奇美博物館、25日許石音樂圖書館、26日台南市立圖書館永康新總館。

台南市美術館2館的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，由奇美醫學中心負責，名額500人，今天上午開打，採預約制。美術館人員說，500人預約一開放，半小時就額滿。

台南市政府規劃，台南市美術館2館開打，上午和下午各250人，平均1分鐘接種1人。因時間不緊迫，館外未見排隊人潮，館內動線清楚，秩序良好。

台南市美術館2館接種疫苗區域是獨立空間，位於1樓和2樓之間的跨域展演廳，預約接種站得從中西區府前路進入，登上樓梯後，回頭一看，被列為國定古蹟、美侖美奐的司法博物館（原台南地方法院）就在眼前。

悠遊於台南市美術館2館的接種民眾，每個人看起來神情輕鬆，尤其是台南今天上午天氣涼爽舒適，更讓人沒有壓力。

一名接種者告訴中央社記者，台南市美術館2館位於府城舊城區，是台南最新的藝術殿堂，能在美術館接種疫苗真是太幸福了。

另一名接種者說，在台南市美術館2館接種疫苗，免於風吹日曬，接種後，若心有餘力，走路轉個彎就能進館看展，享受藝文氣息，身心舒適，簡直太便利了。

目前，市府正規劃將國立台灣歷史博物館列入接種站，讓台南的美術館、博物館都加入防疫行列。

美術館 奇美博物館 疫苗

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