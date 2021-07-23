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義竹農會附設幼兒園列車 疫情下幼兒畢業證書送到家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　

嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，經營逾20年，辦學績優口碑佳，提供農村年輕人子女就讀，碰上嚴峻新冠肺炎疫情，全台防疫三級，無法正常上課，舉辦畢業典禮，園方別開生面出動畢業巡迴娃娃車，逐一到百餘名畢業幼童家中，親送畢業證書及禮物祝賀。　

農會總幹事翁永寧說，防疫三級期間停課不停學，家長無法照顧幼兒，送幼兒園學習，畢業典禮無法集中舉辦，園長李美玲與老師發想，用娃娃車改裝的愛的祝福巡迴列車，開到畢業幼童住家，送畢業證書及禮物合照，讓幼童站上特製木箱畢業典禮台上，受獎合照，留下美好回憶。

幼兒園說，第29屆畢業生完成了人生第一個畢業旅程，今年因為疫情，不能邀請家長來參與畢業典禮，欣賞孩子的表演，老師們為了不讓孩子和家長留下遺憾，帶著老師愛的祝福，將每個孩子的畢業證書及畢業禮物，送到家中。

老師說，「看到所有孩子和家長滿滿喜悅和感動，我們真的很開心，感謝家長對我們幼兒園信任與支持，讓活動畫下完美句點，孩子們，展開五彩翅膀，在未來美好日子更加茁壯，道一聲珍重，送上最真摯的祝福恭喜，期待我們再次相見，鵬程萬里，大放異彩！」

義竹農會附設幼兒園前身是早期農忙幼兒園（62年設立），原幼兒園分布各村里，借村里活動中心、寺廟作教保場所，教學設備屢遭破壞管理不易，影響教保品質。有鑑於此，農會81年經理事會同意及縣府核准立案成立幼兒園，聯合托育，以優良環境及專業教育，提供幼兒優質學習成長環境。

嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　
嘉義縣義竹鄉農會附設幼兒園，是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存，碰上嚴峻新冠肺炎防疫三級，無法舉辦畢業典禮，園方出動畢業巡迴娃娃車，逐一到畢業幼童家中親送畢業證書及禮物祝賀。記者魯永明／翻攝　

幼兒園 農會 畢業典禮

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