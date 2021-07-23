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警察協助腳踏車上貼反光條 老人家開心「服務這麼好」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝

台南白河警分局推行「閃亮護老」行動，有派出所員警日前夜間巡邏時，發現1名91歲徐姓老翁常在夜晚騎乘自行車撿拾資源回收物，又因其車上無任何反光裝置，未能讓用路人清楚察覺而保持安全距離致險象環生。員警同仁見狀立即主動協助黏貼反光條。

白河分局表示，轄區長者居多，平日外出最主要的代步自行車常因老舊而無任何反光設備，加上長者反應較慢，長者們自行車交通事故也時常發生。

統計今年轄區330件A2類交通事故中，自行車類受傷事故計有23件，其中有12件為65歲以上長者。經瞭解發生事故之車輛多欠缺明顯反光設備，以使天色昏暗時易發生交通事故。

白河分局除持續宣導長者們的守法觀念及路口禮讓外，近期疫情適度鬆綁，長者也陸續外出，將全面針對道路上的長者自行車推動「閃亮護老」工作，由執勤員警隨身攜帶反光條，如有發現長者自行車欠缺反光設備者，馬上就長者車輛前後明顯處黏貼反光條。

「怎麼這麼好！」員警協助長輩自行車貼反光條，在裝設的過程，也逐一叮嚀提醒長者行車安全觀念，長者們都十分開心。

白河警方表示，反光條有黏貼方便迅速、耐用、反光效果佳等優點，廣為轄區長者現地服務，並達到行車安全宣導之目標。

台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
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台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局「閃亮護老」行動，派出所員警協助老人家自行車貼「反光條」，提高安全。記者吳淑玲／翻攝

自行車 白河

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