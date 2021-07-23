新埤滯洪池守護故宮南院擺脫淹水 防颱治水工程完工

氣象預報，烟花颱風將引進西南氣流帶來豪大雨，嘉義縣故宮南院剛開館淹水災情不斷，縣府水利處執行治水工程，診斷水患主因是新埤排水潰堤、溢堤，為整治故宮南院及周邊水患，爭取水利署「流域綜合治理計畫」預算，整建堤防，在蒜頭糖廠旁開挖新埤滯洪池完工，汛期可發揮滯洪蓄洪功能，讓故宮南院擺脫淹水惡夢。

為了解防汛整備及部署情形，縣長翁章梁由六腳鄉長陳川崎、東石鄉長林佳瑩、水利處長林谷樺等陪同，分別前往六腳鄉蔗埕抽水站及新埤滯洪池、東石鄉西崙村落抽水站及白水湖第一滯洪池等防汛熱點視察，聽取防汛設施整備簡報。

新埤滯洪池採自然工法設計，分上池及下池，上池可增加新埤排水渠道蓄洪量約7.3萬立方公尺；下池收集蔗埕地區周遭低漥地約290公頃地表逕流量約60萬立方公尺，可保護周邊故宮南院、蔗埕文化園區、樂活有機農場等重要設施。

另配合蔗埕抽水站設置10CMS抽水機組，提高蔗埕地區整體防洪能力，平時搭配樂活有機農場、蔗埕文化園區，營造人文懷舊生活圈，治水、經濟、藝文同時兼具，讓硬工程也展現軟實力，體現多功能複合使用的決心。