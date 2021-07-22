為726降級做準備 雲縣府擬開放「餐飲內用」

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聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
因應7月26日國內若可適度鬆綁防疫措施，雲林縣長張麗善今天邀集各局處召開會議，預定27日為新措施實施日，針對公共場域、室內外場所、餐廳等研擬相關防疫配套措施。記者陳苡葳／翻攝
因應7月26日國內若可適度鬆綁防疫措施，雲林縣長張麗善今天邀集各局處召開會議，預定27日為新措施實施日，針對公共場域、室內外場所、餐廳等研擬相關防疫配套措施。記者陳苡葳／翻攝

國內疫情趨緩，7月26日有望降級，中央疫情指揮中心今天也表示朝降級方向努力，雲林縣政府今天針對若26日可望適度鬆綁防疫措施，將適度開放公共場域、室內外場所、餐廳等，並預定27日為實施日研擬相關防疫配套措施，包括餐飲場所可內用、有條件開放健身房及運動中心，和學校戶外運動設施等，相關措施採滾動式調整，並發布縣府官網。

縣長張麗善表示，防疫3級警戒實施2個月，影響民生身心甚鉅，目前疫情逐漸趨緩，雲林縣連續32天零確診，民眾殷切盼望能解封，恢復正常生活，期在防疫措施下可逐步復甦經濟，縣府將依中央宣布解封程度後，配合辦理解封規定。

張麗善指出，若中央宣布降為二級，除維持人與人室內空間保持1.5公尺間距外，仍必須實施人流管制，並遵守100人以下限制，室外則開放500人以下。

縣府表示，針對宗教場所，考量民眾在疫情期間更需要宗教信仰撫慰心靈，將有條件開放入廟參拜及禮拜，且免填報計畫，但須配合管制室內最高不得超過100人，室外或廟埕控制在500人以下，並保持安全社交距離，其他大型遶境等活動舉辦與否則遵循中央指引。

餐飲場所不限制室內用餐人數，用餐區採隔板及梅花座，若不用餐或用餐完，民眾應立即戴上口罩；夜市仍禁邊走邊吃，而夜市及市場等人潮容易聚集的公共場所須管制人流。

而游泳池暫不開放，另健身房及運動中心將開放，場內需限制人數100人以下，戶外運動場所500人以下；開放學校戶外運動設施、幼兒園開放上課，圖書館開放借閱，暫不開放閱讀；其他場館採室內100人以下，室外500人以下為限，相關限制條件依中央公布指引辦理。

張麗善表示，即便現階段已微解封，或26日可望降級，各公共場域仍須做好相關防疫工作，包含戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消、管控室內人數，防疫不能鬆懈。

新冠肺炎 COVID-19 張麗善

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