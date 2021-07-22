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解放嘉市文化路天際線 今拔除11根電桿、電纜地下化

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝

嘉義市府與自來水公司、台電公司聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空線路下地計畫」工程，台電今開始拔除文化路中正至民族路段電桿及纜線，電纜線地下化後，抬頭將只見天際線、沒有電纜線。

嘉義市長黃敏惠、台電營業處長許一女、台水第五區管理處副處長吳界明等人，今天到場見證，台電本次預計拔除11根電桿，鋪設新電纜管線長達1萬1215米。

「見證歷史的一刻！」黃敏惠表示，這次工程中，自來水公司先汰換管線，提供更好用水品質；再由台電進場處理電桿及纜線地下化工程整備，嘉義市文化路天空從此不被電纜線、電線桿阻擋，天際線變得更美，真的讓人感動。

黃敏惠說，觀光熱點文化路夜市受很大衝擊，但也因為這樣的衝擊，帶來最好的進場整修時機點，感謝在地攤商、店家、住戶們在三級警戒期間的配合，面對疫情，用設計思維做城市治理，讓嘉義市變得更美。

許一女說，文化路架空線路下地計畫分為工程規畫設計、管路、電器施工等期程，新埋設管路總長度約700米，在新裝設部分，其中包含地下高壓電纜長度約5200米，地下低壓電纜長度約6015米；拆除部分，總計電桿11根、高壓架空電線1190米，11根電桿預計今晚走入歷史。

吳界明談到，此次自來水管線汰換是配合市府一起推動的工程，期間將民國80年代埋設的塑膠管，汰換成耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管，並將91個用戶的塑膠管汰換成不銹鋼管，延長管線壽命與提升用水品質。

市府工務處表示，此次也整合世新纜線、交通處交通號誌、工務處路燈線路下地作業。預計下周將由市府工務處進場做AC路面重新刨鋪，並重新畫設地面標線。

台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝
台電今天開始拔除文化路，中正至民族路段電桿及纜線，未來電纜線將全數地下化。記者卜敏正／翻攝

台電 嘉義 黃敏惠

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