補助款1900萬僅用3成 嘉市機車汰舊換新籲車主加快腳步

嘉義市府為降低老舊車輛排氣汙染，今年加碼1900萬補助市民淘汰老舊機車換購低汙染車，汰舊換購電動機車最高可補助1萬6000元，去年同額補助款6月即申請完畢，今年至今僅使用600萬元，業者認為多數民眾去年已汰換，另疫情影響也降低汰換率。

嘉義市環保局空噪科長黃中和表示，去年市民申請汰換機車踴躍，市府才編預算鼓勵更多市民今年換購新車、減少空汙，初判汰換率偏低是去年已汰換，另受疫情影響，5、6月三級警戒汰換數明顯降低。

黃中和說，嘉義市機車密度每平方公里2963輛，高居全國第二、僅次臺北市，去年嘉義市共淘汰老舊燃油機車9700多輛，今年上半年淘汰2700餘輛，目前具「汰舊換新」機車補助資格尚有4萬5700餘輛，環保局將寄信通知車主、加快腳步申請。

「今年買新車變少了！」宏嘉機車負責人陳慶全表示，許多車主都擔心今年沒補助，去年已汰舊換新買車，今年上半年新車銷售衰退3成，而且因為去年買新車，今年維修工作也減少。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市相關補助期限至今年12月底止或經費用完為止，凡淘汰老舊機車換購電動二輪車 合計最高補助1萬6000元、淘汰老舊機車換購七期燃油機車合計最高補助6000元，另新購電動二輪車合計最高補助1萬1000元，另亦鼓勵市民單純淘汰老舊機車每輛補助1500元。