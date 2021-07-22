雲林猴子觸電死亡致全村停電 台電：加強電線包覆
雲林林內鄉坪頂村昨晚無預警停電，村長林賢宗在雲61線道路旁發現1隻猴子屍體，研判猴子要爬到一旁的龍眼樹摘果子吃，誤觸高壓電線死亡，林賢宗說村內1個月會發生2、3次類似事件，偶爾還會伴隨停水，村民不堪其擾，希望台電增加高壓電線包覆料材區段；台電表示，2年前開始針對鳥獸開發防護包材，目前坪頂2至70號等電桿都已加裝包材，防範鳥獸再觸電。
林賢宗說，村內有種芒果、柳丁、香蕉、龍眼等果樹，還有麻竹、絲瓜等，都是猴子會吃的食物，加上附近一帶就有好幾群猴群，會分區域性出沒覓食「趕也沒用，只能與牠們共存」。
林賢宗指出，這些猴子把村落當成自己家，電線桿就是牠們覓食的途徑，未料卻成奪命關鍵，坪頂村半個月來已發生2起猴子誤觸電線而亡的事故，第1起發生在本月10日，當時有3隻猴子成群攀爬電桿，本來欲吊拉電線前進到另一邊果樹覓食，不料誤觸裸露有電的電線接口，還沒行動就先被高壓電擊落地面，躺在地面上奄奄一息。
林賢宗說，類似情事有時造成全村約2百戶停電，偶爾影響到一半住戶，少部分影響三分之一住戶，昨晚因自來水公司發現坪頂加壓站有異狀，追查原因發現是停電，所以連帶影響水量變少，幸及時通報台電公司搶修，村民才不會要承受停電，又可能面臨沒水可用的窘境。
台電雲林區處市區巡修課長陳國明表示，昨晚10時許獲報緊急派員巡視搶修，確認是猴子碰觸坪頂23號電桿上普通型變壓器帶電部位，感電後掉落地面，導致電桿普通變壓器保護開關跳脫，造成簡易自來水加壓站停電，搶修約1小時後復電。
陳國明表示，為改善鳥獸、樹竹等外物碰觸電桿上普通型變壓器一次側引線、 熔絲鏈開關、避雷器等有裸露帶電部位，已開發相關被覆化裝置器材，並於前年開始推廣。
針對坪頂村供電可靠度，前年及去年都有安排全天工作停電，將台電電桿編號坪頂2至70號區間設備，換裝各類被覆化裝置器材，此次發生事故停電的23號電桿，也於當時完成被覆化改善，但因猴子體型、攀爬搖擺及抓咬等動作，仍無法達成全面防範，將會持續檢討改善，加強架空線路被覆化工作，降低事故停電發生率。
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