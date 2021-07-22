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嘉義文化路夜市趁疫情移除電桿 天際線變美
嘉義市觀光熱點文化路夜市，6月中旬受疫情3級警戒影響，不能擺攤，市府推動路燈線下地等工程，今天開始拔除電桿及纜線，完工後，文化路夜市天際線將變得更美。
嘉義市政府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空線路下地計畫」工程。
嘉義市長黃敏惠表示，自來水公司先汰換管線，再由台電進場處理電桿及纜線地下化工程整備。今天看到電桿一一被拔除，將讓文化路夜市天際線變得更美。
黃敏惠指出，嚴峻疫情考驗所有人，嘉義市觀光熱點文化路夜市也因疫情帶來很大衝擊，但也因為這樣，帶來最好的進場整修時機點，讓嘉義市容變得更美。
嘉義市工務處表示，工程預計明天完工，這次也整合世新纜線、交通處交通號誌、工務處路燈線路下地作業。預計7月底前重新刨鋪路面和畫設地面標線。
嘉義市政府表示，文化路夜市地面電桿與纜線影響市容，這次趁疫情逐步微解封時刻，做最好的改善，完工後，夜市景觀將變得更美麗。
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