日本友好城市購芒果挺台南 黃偉哲：用行動證明真友誼

日本群馬縣水上町等城市力挺台南，6月初邀集周邊城市訂購13.44公噸台南鳳梨，今年更是連續第8年採購愛文芒果，訂購量達1040箱共3200公斤。

台南市新聞處表示，每年6月的台南國際芒果節一向受到日本友誼城市如群馬縣水上町、富士宮市等喜愛，每年都組團參加，但今年受疫情影響，台南國際芒果節首度停辦，為力挺台南市長黃偉哲推展台南農產品外銷的用心，群馬縣水上町今年廣邀群馬縣政府、群馬縣商工會連合會、及其他城市如甘樂町、昭和村、安中市、片品村、川場村、沼田市響應訂購台南芒果。

市長黃偉哲表示，日本政府3度提供台灣共334萬劑疫苗，持續救援的善心與協助，再三證明了彼此患難與共、相互扶持的深厚友情。今年芒果節雖因疫情停辦，但水上町、群馬縣政府及縣內許多城市都以實際訂購芒果的行動展現對台南的支持，幫忙宣傳台南芒果，展現難能可貴的真摯情誼。