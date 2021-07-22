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移民署鼓勵外來人口安心採檢 原則不收費有但書

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝
嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝

國內新冠疫情警戒三級至本月26日，移民署嘉義縣市專勤隊與服務站，近期持續宣導「外來人口安心採檢防疫專案」，鼓勵有疑似感染症狀外來人口，不論合、非法主動篩檢，依「不收費、不通報、不查處」原則處理，避免疫情破口，但專勤隊也說明部分採檢可能須收費，實際狀況可洽各專勤隊和服務站。

嘉義市專勤隊與服務站為避免與農業相關外來人口群聚造成防疫破口，昨到轄內果菜市場宣導，向市場內攤商宣導及公布欄張貼專案傳單，並將文宣刊播於果菜市場公司LED看板，現場外籍人士都相當支持這政策。

嘉義市衛生局表示，針對「外來人口安心採檢防疫專案」建有聯繫窗口，如有符合採檢身分外來人口，可經衛生局轉介至聖馬爾定醫院、中榮嘉義分院及部立嘉義醫院，協助公費抗原快篩；嘉義縣快篩設於長庚醫院、部立朴子醫院，有需要者須先與各地服務站聯繫、安排快篩，收費方式則依各縣市機關規定。

嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞表示，日前已帶多名外籍朋友先向服務站報到、完成篩檢，政府防疫作法不錯，但未考慮不少外籍人士都在山區工作、生活，嘉縣山區未設篩檢站不方便，另在嘉義篩檢還是要繳費，既然鼓勵篩檢、強調「不收費」，應該全國一致才公平。

嘉義市專勤隊隊表示，移民署「外來人口安心採檢防疫專案」以「不收費、不通報、不查處」為原則，但因各縣市政府篩檢方式、採檢者是否有症狀收費不一，嘉義縣市可能必須負擔部分費用，仍鼓勵有疑似感染症狀外來人口出面篩檢，及早獲得醫療協助。

外來人口如有相關問題，可撥打防疫專線1922或勞動部多語言諮詢專線1955，也可電洽詢嘉義市專勤隊(05-2313609)或嘉義市服務站(05-2166100)。

嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝
嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝
嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝
嘉義市專勤隊與服務站，昨到轄內果菜市場宣導，鼓勵外來人口防疫篩檢。記者卜敏正／翻攝

嘉義 移民署 衛生局

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