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中颱烟花逼近菜農冒雨搶收 買氣提升價格上漲

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林蔬菜產區的菜農這幾天天還沒亮或清晨就進菜園採收葉菜，能收多少就盡量收，避免颱風外流帶來雨勢，把還來不及收的葉菜打爛了。圖／民眾提供
雲林蔬菜產區的菜農這幾天天還沒亮或清晨就進菜園採收葉菜，能收多少就盡量收，避免颱風外流帶來雨勢，把還來不及收的葉菜打爛了。圖／民眾提供

中度颱風烟花緩慢移動，據中央氣象局預報明後天最靠近台灣，周日離開後引進的西南氣流可能帶來大雨，雲林縣府水利處已在易淹水區預布移動式抽水機組，並排空滯洪池防備；而縣內不少地區今天凌晨有降雨，蔬菜區清晨就有菜農冒雨入田採收；西螺果菜市場分析市況，受颱風來襲，預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，蔬菜交易行情普呈漲勢，總均價每公斤來到35元。

水利處長許宏博表示，據氣象局預測，烟花直接侵襲雲林的機率不高，不過外流可能會帶來風雨，加上颱風離開後的西南氣流會帶來更強雨勢，由於也將逢海水大潮期，提醒民眾務必做好居家水溝清理，保持排水順暢，沿海地區則需嚴防大雨及海水倒灌。

許宏博指出，縣內目前有280多部移動式抽水機，已預布124部在褒忠、大埤、斗六、元長、水林、台西、口湖、北港、虎尾、斗南、林內、四湖、麥寮等易淹水地區及排水瓶頸點，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水；另全縣14處滯洪池已預先排空，總滯洪量350多萬噸。

縣內蔬菜產區的農民，這幾天也趁天還沒亮或把握清晨到菜園採收，農民說「現在能收多少就盡量收」，否則颱風靠近帶來更大雨勢，葉菜禁不起雨水恐會被打爛，難以想像會有多少損失。

西螺果菜市場市況分析，短期葉菜類包括小白菜、莧菜、蕹菜、茴香、小芥菜、青江白菜、油菜、格藍菜和蚵仔白等，因颱風逐漸逼近，消費者受預期漲價心理影響，承銷商採購量增，買氣提升，價格上漲，總交易量337公噸，總均價從每公斤26元漲至28.6元，漲幅10%。

西螺果菜市場分析市況，受颱風來襲，預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，蔬菜交易行情普呈漲勢。圖／民眾提供
西螺果菜市場分析市況，受颱風來襲，預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，蔬菜交易行情普呈漲勢。圖／民眾提供

颱風 氣象局 農民

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