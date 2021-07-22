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烟花颱風捲起浪波濤 漁民冒險搶收海面蚵

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影
烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影

烟花颱風來勢洶洶雲林農、漁搶收，漁民兩天來冒著風浪出海搶收蚵，以免養在海域的蚵棚被颱風巨浪沖失。農民則因一期花生大致都已採收，很多人準備播種第二期花生，沒想到才完成整地，雨下不停，農地太濕無法播種，只能延至颱風過後，農民說，「這是天然休耕」。

煙花颱風今天發布海上警報，雲林農、漁民忙於防颱，國內蚵苗主產地的台西沿海，兩天來一大早就有漁民紛紛冒著風浪出海，把養在海域的蚵棚，搶收回岸，一簍簍蚵被運回，各漁港顯得忙碌。

漁民林勝添說，養在外海的蚵棚，竹架浮在海面，只要風浪大，很容易被捲走，連養在海岸邊的蚵架也怕被強浪沖失，尤其目前蚵已長大，蚵價又維持在每台斤130元上下，價格不錯，避免好幾個月心血所養的被烟花颱風「收走」，風浪雖變大，但大家還是出海搶收，以免損失。

除了漁港忙搶收，各地農區反而出現冷清，不見農忙搶收，主產花生的元長、北港地區農民說，一期稻作早就採收完，連一期的花生，早在煙花颱風出現的消息一出來，很多在在前幾天都已趕緊採收。

花生農民李趁說，一期花生栽種面積較少，所以很快都搶收了，不過很多人都已完成整地，準備種第二期花生，沒想到連續大雨，農田太濕無法播種，只好等颱風過後再處理，這段時間大家都閒在家等颱風早來早走，「像是天然休耕」，也不要擔心會有農損。

只是完成採收的一期花生農民，則擔心無處曝曬會生霉，只好先把部分花生送到烘乾場乾，以免受損。

烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影
烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影
烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影
烟花颱風來勢洶洶，雲林沿海漁民忙著搶收養在外海的蚵。記者蔡維斌／攝影

烟花颱風 農民 漁民

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