快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

大灣交流道壅塞5年 東側改善方案通車了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府為解決大灣交流道周邊交通壅塞問題，第1階段交流道東側改善方案今天通車。圖／南市府工務局提供
台南市政府為解決大灣交流道周邊交通壅塞問題，第1階段交流道東側改善方案今天通車。圖／南市府工務局提供

台南市政府為解決大灣交流道周邊交通壅塞、打結問題，第1階段交流道東側改善方案今天通車，除保留既有的行人空間外，直行車輛不再和右轉車輛爭道，讓交通便利順暢。

工務局表示，大灣交流道第2階段西側交通改善方案，已在7月上旬開工。此案為緩解永康區復興路往東大量車潮壅塞的問題，預計於復興路與復國路路口起增設1車道往南銜接高速二街，總長度約170公尺、寬度6至7公尺不等車道，藉以分流直行往大灣、右轉南下及欲北上迴轉車輛。將可解決復興路往東車輛與右轉車輛交織問題，並提升直行及右轉車輛儲車空間。

此增設車道土地部分屬國防部所有，幸經地方民代出面協調，向國防部政治作戰局爭取老舊眷村「慈光九村」土地使用，讓此案能順利進行。

工務局表示，大灣交流道自2015年啟用，雖有效緩解仁德交流道及永康交流道車流量，卻也造成大灣交流道周邊交通亂象。等東西兩側完成改善，將大幅提升該區域的交通便捷與行車安全。

車道 國防部 眷村

延伸閱讀

Netflix證實將先佈局手機遊戲市場 與現有訂閱方案綁定、不加廣告與額外收費內容

今年通車後第7起　高雄輕軌又被撞了

Netflix訂閱方案將新增手遊 用戶無須額外付費即可暢玩

再痛都忍！屏東女大生一身盤蛇刺青 通車雲林2年圓夢

相關新聞

影／第一高瀑蛟龍瀑布氣勢磅礡如白色巨龍騰空 吸引空拍玩家

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，歷經長期乾旱斷流，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿，「豐山...

擔心颱風攪局！台南麻豆文旦再一個月採收 農民忙防颱

烟花颱風來襲，台南麻豆文旦約1個月後要採收，農民連日巡視柚園，除了撐支架，穩固文旦果外，也要重視排水系統的巡查，只要有落...

大灣交流道壅塞5年 東側改善方案通車了

台南市政府為解決大灣交流道周邊交通壅塞、打結問題，第1階段交流道東側改善方案今天通車，除保留既有的行人空間外，直行車輛不...

夜市攤商難熬民代請命 黃偉哲：找方法減少損失

環南市場攤商因疫情損失嚴重，台北市政府有停業補助。台南市議員陳怡珍今天為夜市攤商請命，希望市府也能有停業補助措施，以及讓...

烟花颱風來襲南水局加強整備 曾文水庫還有1億多蓄容量

烟花颱風來襲，對於颱風可能造成劇烈降雨，水利署南區水資源局表示，加強警戒不敢輕忽，目前台南地區水庫都在高水位，南化水庫接...

捐便當飲料及護手霜 立委林宜瑾團隊大手筆挺奇美防疫

立委林宜瑾號召支持者挺防疫人員，昨準備700個便當、1100杯波霸鮮奶茶及500條護手霜，送往奇美醫學中心，感謝醫護人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。