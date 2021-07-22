大灣交流道壅塞5年 東側改善方案通車了

台南市政府為解決大灣交流道周邊交通壅塞、打結問題，第1階段交流道東側改善方案今天通車，除保留既有的行人空間外，直行車輛不再和右轉車輛爭道，讓交通便利順暢。

工務局表示，大灣交流道第2階段西側交通改善方案，已在7月上旬開工。此案為緩解永康區復興路往東大量車潮壅塞的問題，預計於復興路與復國路路口起增設1車道往南銜接高速二街，總長度約170公尺、寬度6至7公尺不等車道，藉以分流直行往大灣、右轉南下及欲北上迴轉車輛。將可解決復興路往東車輛與右轉車輛交織問題，並提升直行及右轉車輛儲車空間。

此增設車道土地部分屬國防部所有，幸經地方民代出面協調，向國防部政治作戰局爭取老舊眷村「慈光九村」土地使用，讓此案能順利進行。

工務局表示，大灣交流道自2015年啟用，雖有效緩解仁德交流道及永康交流道車流量，卻也造成大灣交流道周邊交通亂象。等東西兩側完成改善，將大幅提升該區域的交通便捷與行車安全。