擔心颱風攪局！台南麻豆文旦再一個月採收 農民忙防颱

烟花颱風來襲，台南麻豆文旦約1個月後要採收，農民連日巡視柚園，除了撐支架，穩固文旦果外，也要重視排水系統的巡查，只要有落葉，立即清除，以免颱風帶來大雨，果園宣洩不及淹水，將會影響文旦果的收成；麻豆農會總幹事孫慈敏表示，農委會主委陳吉仲上午也來電關心文旦情況，目前颱風對南部影響還不大，農民也都有支架固定，但也提醒要加強農水路清除。

麻豆區果農王再煌說，文旦已到收成的最後關鍵期，再1個多月就要採收，颱風最怕帶來大風及豪大雨，現在能做的是清除果園排水通路掉落的樹葉，有些枝幹較弱的，則用木桿支撐，以避免受到強風的搖晃而掉落，無法收成。王再煌的紅柚較一般提早，約9月1日開始採收上市，喜歡紅柚可打電話0916901835

周姓果農說，文旦在夏季採收，最怕就是颱風！比較怕強風將文旦吹掉，造成落果嚴重，大雨導致文旦園淹水，只要淹水3天，文旦的收成就會泡湯，颱風來襲前，能能做的就是巡視水路，避免文旦園淹水。