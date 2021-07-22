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烟花颱風來襲南水局加強整備 曾文水庫還有1億多蓄容量

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫目前蓄水量3.2億立方公尺，約還有3成多蓄容量。圖／南水局提供
曾文水庫目前蓄水量3.2億立方公尺，約還有3成多蓄容量。圖／南水局提供

烟花颱風來襲，對於颱風可能造成劇烈降雨，水利署南區水資源局表示，加強警戒不敢輕忽，目前台南地區水庫都在高水位，南化水庫接近滿庫，曾文水庫目前有效蓄水量3億2352萬立方公尺，有效容量比63.49％，尚有1億多的庫容，會視雨勢狀況隨時滾動調整因應，並進行防淤操作。

南水局日前已要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，維持橫向聯繫管道通暢，南水局也已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風期間正常運作，減低災害發生機率。

南水局副局長蘇柄源表示，曾文水庫今天水位高度是219.33公尺，距離滿水位230公尺還有一段距離，約有1億多的庫容，累計雨量要超過415毫米才有機會滿庫，但也會視情況進行排淤操作，目前下游河道淤泥堆置場還有之前堆置的抽砂，也會視時操作將淤泥沖到海裡，未來未來加大抽泥作業空間。

另外針對可能豪雨造成水源濁度飆高，南水局已研訂供水應變措施，除請自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，將適時啟動南化高屏聯通管、伏流水及抗旱2.0新鑿水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。

南化水庫 烟花颱風 曾文

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