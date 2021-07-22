捐便當飲料及護手霜 立委林宜瑾團隊大手筆挺奇美防疫

立委林宜瑾號召支持者挺防疫人員，昨準備700個便當、1100杯波霸鮮奶茶及500條護手霜，送往奇美醫學中心，感謝醫護人員不眠不休投入，也籲請鄉親配合防疫，迎接解封之日早日來臨。

昨中午，林宜瑾與服務團隊執行長朱正軒、特別助理朱明宏等人來到永康奇美醫學中心，與愛心捐贈活動發起人蘇紆璇、以及曾登富、蔡宗志及南大附中家長會長胡益彰等人，將上述便當、飲料及護手霜贈送給院方表達心意，由院長邱仲慶代表接受。

林宜瑾表示，感謝林金亮、陳坤泰、鄭世欽、元鎧紙器楊文達、7-11陳志成、果蒲工作室陳怡心、潘恩茶飲有限公司、燁昇通運、新寶島運動廣場、許佳幸福水產、黃氏珠心算大港分校、黃氏珠心算文元分校及金太陽內衣等86位愛心捐贈者，一起成就這樁美事。