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影／第一高瀑蛟龍瀑布氣勢磅礡如白色巨龍騰空 吸引空拍玩家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，歷經長期乾旱斷流，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿，「豐山觀景民宿」莊主許銘月將瀑布美景貼臉書分享，吸引大批網友按讚，許多空拍玩家迫不及待上山取景，但目前仍在防疫三級，民宿未接客。

豐山美景有三多，瀑布、雲霧及吊橋特別多，阿管處建有步道可前往，豐山地景豐富，如石盤谷瀑布群、蛟龍大瀑布、花崗水上青、梅花嶺、蛇樹下蛋、仙樹抱石、大點雨瀑布、千人洞、仙夢園、石夢谷等傳統的豐山十景。

許銘月說，水量豐沛，可見蛟龍瀑布分作兩層，有如白色巨龍俯衝而下，水勢磅礡，接近瀑布讓人體驗大自然神奇，遠觀瀑布像1幅山水畫，每年雨季，蛟龍瀑布傾瀉而下，吸引許多觀光客慕名前來。

今年雨季晚到，可看到蛟龍瀑布壯觀，流水分作4層直落山谷，賞瀑布美景不必靠瀑布太近，距離約6公里遠的蛟龍橋就可欣賞瀑布美景，聆聽水流撞擊山壁共鳴。許銘月表示，部分空拍玩家迫不及待開車上山取景，歡迎遊客在防疫三級結束，上山觀賞具震撼力及療癒紓壓的台灣第一高瀑蛟龍瀑布。

嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉豐山村蛟龍瀑布，落差達846公尺，是台灣落差最大的瀑布，梅雨豐沛再現氣勢磅礡英姿。圖／許銘月提供

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