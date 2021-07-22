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烟花颱風來勢洶洶 嘉義縣蚵民拖蚵棚進漁港避風雨
烟花颱風來勢洶洶，嘉義縣政府加緊防颱整備，沿海東石鄉及布袋鎮是全國最主要牡蠣（蚵仔）產地，縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，蚵民紛紛出海搶收，拖蚵棚進漁港避風雨。
從端節到秋節期間，是蚵產銷旺季，蚵民擔心災損，一大早就駕膠筏出海搶收，蚵民說，雖遭疫情，但上半年氣候穩定，蚵仔價格平穩，剖殼蚵每台斤160元，但隨著風雨增加，風浪變大，蚵仔會變瘦，產量減少，希望這次能平安度過颱風。
縣府開放布袋第三漁港讓蚵棚避風，漁港海面到處是蚵棚；縣府漁業科說，牡蠣盛產期5至9月，產季進入後半段，碰到颱風來襲，又接近秋節需求旺季，價格看漲不跌。縣府許可每年8、9月颱風季節，開放布袋第三漁港供蚵民暫置浮筏式蚵棚避風，8、9月以外月份，如遇颱風來襲也開放供蚵棚避風。
縣府去年年修正公告「嘉義縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，將浮筏式蚵棚納入漁業權保障，目前已有2630棚取得漁業權執照，若發生天然災害且達到救助標準時，就有每棚5000元現金救助。
牡蠣養殖方式主要為平掛式與浮筏式2種，面對烟花颱風來襲，縣府呼籲蚵民做好防颱準備，海上蚵棚應加強設施結構牢固及補強，必要時提早收成，避免損失，颱風期間，勿靠近海域或出海作業，維護安全。
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