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感謝醫護 台南市議長郭信良赴奇美醫院捐贈物資

中央社 / 台南21日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當下，台南市議會議長郭信良和多名市議員，今天前往永康奇美醫院捐贈護手霜等物資，希望醫護人員救人之餘也要愛護自己。

郭信良及台南市議員陳秋萍、周麗津、陳怡珍等人，今天前往永康奇美醫院捐贈500條護手霜、700個便當及1100杯波霸鮮奶茶，由永康奇美醫院院長邱仲慶率護理長代表接受。

郭信良指出，他常在新聞報導看到醫護人員因兼顧防疫和救護，頻繁洗手消毒，長期下來雙手變粗及龜裂破皮，讓人心疼，才由一群熱心人士募集物資，由他和市議員們代表捐贈，希望醫護人員救人之餘也要愛護自己。

郭信良表示，醫護人員工作忙碌，休息吃飯時間有限，有時得靠喝飲料維持體力，這次不僅捐贈護手霜，還送上愛心便當及波霸鮮奶茶，讓醫護人員有充足力氣在崗位上堅持下去。

醫護人員 郭信良 奶茶

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