素人畫家勾勒特色建築 台南六甲公所出版詩畫集

台南市六甲區公所退休員工蔡蕙璟以2年時間，用色鉛筆畫出六甲區36棟特色建築，搭配六甲區長陳啟榮題詩創作的「詩情畫藝」詩畫集今天發表，希望讓更多人注意六甲的文化底蘊。

六甲區公所今天在剛經由文化部私有老建築保存再生計畫修復完成的「毛昭川醫師故居」舉辦新書發表會，向外界介紹這本呈現六甲區特色建築的詩畫集。

陳啟榮表示，他到任後發現六甲區有不少具歷史文化及特色的建築物，也得知當時在公所行政課擔任課員的蔡蕙璟喜歡畫畫，便鼓勵蔡蕙璟利用公餘時間把這些特色建物畫出來，讓更多人能知道六甲小鎮之美。

蔡蕙璟表示，雖然很喜歡畫畫，但其實只是無師自通，一開始也很擔心無法達成使命，後來在創作過程中想像是和每一棟特色建築對話，靜下心來思考如何呈現，慢慢以色鉛筆一筆一畫勾勒出來，特別把一些有特色的小地方放大，完成這36幅作品。

她說，退休後畫畫成為她生活的重心之一，並開始學習水彩畫，盼用畫筆留下更多六甲之美。

陳啟榮表示，「詩情畫藝」詩畫集分3大類介紹36間建築，包括赤山龍湖巖等16座廟宇；毛昭川故居、居廣居、蘇俊雄故居、林鳳營車站等15處老屋；六甲區公所和林鳳營故事館等5處機構特色建築，並獲得出身六甲的企業家黃清山贊助經費出版，將採贈書方式捐給圖書館或藝文單位。

他說，區公所將繼續挖掘更多六甲建築物，行銷地方特色，希望吸引更多遊客造訪六甲，欣賞深厚的文化底蘊及產業特色。