黃偉哲未兌現台南日僑優先接種 北市：我們用實際行動

台灣獲贈日本捐贈AZ疫苗，台南市長黃偉哲喊出日僑優先打，但有媒體發現，中央根本沒同意。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市開放持有居留證的外籍人士比照台北市民接種疫苗，「我們也沒有對外說要讓日本優先，我們用實際行動」。

蔡炳坤表示，台北市開放持有居留證的外籍人士比照台北市民接種疫苗，在接種現場，有日本朋友來接種，雙方聊天的時候，台灣人會感謝日本政府送AZ疫苗，日本朋友也馬上感謝311地震時，台灣給予幫忙。

蔡炳坤表示，「我們也沒有對外說要讓日僑優先，我們用實際行動」，包括日僑學校的老師也在接種行列，只要在台北市不僅沒有人權障礙，還希望民眾可以儘快接種。

另外，立委蔡壁如指出，未來BNT疫苗抵台，未依照年齡往下開放，反而優先給學生施打的話，恐怕會讓主要的經濟工作者青壯年齡層，有種一直被插隊的感覺。

蔡炳坤表示，12至18歲年輕人屬於密集互動性高的族群，接著9月要開學，到時學校老師均已接種疫苗，若學生也接種較能令家長放心，台灣目前有的疫苗包括AZ、莫德納，還有即將抵台的BNT，其實只要疫苗足夠並做好規劃，就不會有被插隊的感覺，根本問題在疫苗量，而不是年齡層。

商品推薦