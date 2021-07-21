搶救外傘頂洲大作戰 拋沙、養灘趕年底前施工

立委蔡易餘表示，為搶救外傘頂洲，行政院今天上午召開跨部會會議，結論在兩個星期內水利署與內政部負責的短期養護計畫必須定案，讓拋沙、養灘等措施，趕在年底前施工。

行政院今年5月初決定短期計畫投入至少新台幣7.72億元透過拋沙、養灘等措施，搶救不斷流失的外傘頂洲。

行政院政務委員兼工程會主委吳澤成，今天上午召開跨部會會議，邀立法委員蔡易餘、海洋委員會副主委蔡清標、水利署長賴建信與相關部會一起線上會議討論固砂計畫。

蔡易餘表示，會議中針對布袋商港淤積改善兼沙洲養灘、植生造林及防風定砂、沙源補助措施、人工保護礁保育等相關措施進行討論。吳澤成做出結論，兩個星期內水利署與內政部負責的短期養護計畫必須定案，讓拋沙、養灘等措施，趕在年底前施工。

蔡易餘指出，外傘頂洲目前在南側有破口，導致嘉義養蚵發育不如以往，造成漁民非常困擾，還牽動到觀光漁筏產業，他希望外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫盡快出來，並加速短期防護措施。

行政區劃分屬雲林縣口湖鄉的外傘頂洲，近年來沙灘不斷流失且漂移，現已較接近嘉義縣東石外海處，有移動的國土之稱。根據行政院資料顯示，自1993年至2020年以來，外傘頂洲已向本島靠近約2.7公里，面積也逐漸縮小。

之前多項研究，認為外傘頂洲會逐漸消失，但消失時間有的說是2028年，有的則是2048、2060年不一，成大最新的研究指在3年內就會消失。

行政院擬定防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫，將分為短、中、長期，短期將執行沙源補助、養灘、人工保護礁保育兼消浪措施，以及植生造林及防風定砂等作為，並持續監控；中長期將關注漁港淤積改善兼沙洲養灘措施，同時評估短期作為的成效。