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斗六、斗南交通命脈「台1丁」開通 警方科技執法護交安

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道已日前已改善完成並開通，由於車流量大，警方除在路口建置3處照相機，也編排警力加強交通稽查及事故防制勤務。記者陳苡葳／翻攝
連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道已日前已改善完成並開通，由於車流量大，警方除在路口建置3處照相機，也編排警力加強交通稽查及事故防制勤務。記者陳苡葳／翻攝

連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道是地方重要聯絡道路，去年12月起該路段實施斗南鎮東外環與台1丁線交叉路口改善工程，歷經5個月工期，終於本月初開通試行，縣警局表示，該路口已打通成T字路口，由於車流量大，警方除在路口建置3處照相機，也編排警力加強交通稽查及事故防制勤務。

台1丁線是當地重要道路，位於台1丁新光陸橋與斗南東外環交接路口，因新光陸橋高程提高，導致往斗南東外環的車流，必須繞道穿越橋下涵洞才能轉入新生2路，不過涵洞有限高及淨寬，大型車輛無法行駛。

加上車輛若從新生2路往新光里方向行駛，也得匯入台1丁線主車道，再從路口回轉，由於車流量已經很大，車道數又多，整體交通動向受到影響，縣府去年12月投入1600萬元啟動改善工程，打通該路口為T字路口，並透過號誌、時相及測速設備等交通工程健全路網。

其中警方在此布建闖紅燈及固定測速照相機，分別針對台1丁新光陸橋東向往斗六方向、台1丁西向往斗南方向，及新生2路進入台1丁方向等違規車輛加強取締，希望藉科技執法降低交通違規或事故發生率。

縣警局交通隊也與斗南警分局針對該路口編排交整警力，統計本月初開通至18日，編排警力99班176人次，實地觀測該路口各時相號誌運轉及交通流量均正常順暢，目前也未有交通事故發生。

連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道已日前已改善完成並開通，由於車流量大，警方除在路口建置3處照相機，也編排警力加強交通稽查及事故防制勤務。記者陳苡葳／翻攝
連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道已日前已改善完成並開通，由於車流量大，警方除在路口建置3處照相機，也編排警力加強交通稽查及事故防制勤務。記者陳苡葳／翻攝

斗六 測速

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