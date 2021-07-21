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安平開台天后宮挺防疫 致贈南警「媽祖」口罩保平安
新冠肺炎疫情趨緩，各行各業準備迎接解封，第一線防疫人員仍不可鬆懈，尤以口罩仍是最重要的防疫物資。台南市安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明，今天贈送台南市警四分局員警防護用PTFE薄膜口罩一批，能為防疫前線的員警盡一份心力。
安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明表示，致贈的防疫口罩經過天上聖母加持，考量員警執勤時口罩長期覆蓋臉部，豔陽下流汗濕熱，選擇乾爽舒適的口罩提供員警使用，因此規劃由廟方以「媽祖加持」的口罩，希望員警不僅在配戴時能夠有效保護身體健康，更能保佑值勤平安。
這款機能性口罩全以不織布材質製作，防水性佳，值勤流汗沾濕後能快乾，使用完可以清水沖洗或以酒精擦拔後再重覆使用，配合臉型不容易霧化眼鏡，非常適合第一線防疫人員使用。
分局長甘炎民對於天后宮致贈口罩表示感謝，口罩上的「POLICE」文字設計更能突顯警察執勤時的專業性，讓員警出勤時都能感受到來自「媽祖加持」的用心與貼心。他頒發感謝狀，感謝安平開台天后宮的加持，「媽祖守護員警健康，員警保護民眾安全」，希望新冠疫情能夠早點結束，安平地區能一切平安。
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