快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

台南安平港將引進南仁湖企業 投資百億設「海洋之丘度假城」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南安平港水岸複合觀光區規畫模擬。圖／台灣港務局提供
台南安平港水岸複合觀光區規畫模擬。圖／台灣港務局提供

台南市政府繼引進亞果公司在安平港北側開發遊艇港，再經兩階段評選，選出由南仁湖企業，在北岸設立觀光遊憩區，預計投資103億4000萬元，興建影城、商港、荷蘭文創小鎮及會展酒店等，市府表示，全案將在2024年動工、2027年起逐年開幕營運。

市府表示，與港務局合作推動安平港「南自貿、北觀光」的開發目標，之前由亞果公司投資國際遊艇城，現再評選出由南仁湖取得最優投資人資格，將開發「水岸複合觀光遊憩B區」，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃。

經濟發展局局長陳凱凌指出，「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」為50年地上權，總建築樓地板面積約7萬4023坪，將分5期興建，計畫投資103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，可提供約1000個以上就業機會。

他表示，南仁湖打造的「安平海洋之丘綜合度假城」，目標鎖定全齡、親子及國內外觀光客群，規劃海洋教育、幸福愛情及在地文創等三大主題特色元素，包括海洋影城商場、海洋幸福廣場、荷蘭城文創小鎮、海洋生態學苑、MICE會展酒店等開發項目，將吸引更多觀光產業進駐，帶動城市競爭力。

他表示，市府將持續與港務公司合作陸續完成安平港新生地及大、小月牙灣土地擴大都市計畫，並適時啟動大月牙灣灘地及三鯤鯓觀光遊憩招商開發案。

文創 遊艇 荷蘭

延伸閱讀

南仁湖 奪安平港開發案

欣欣秀泰也關門一天消毒 影城微解封一周警報四起？

為滑鼠換新裝 羅技聯名毛毛蟲文創 20款上蓋陷選擇困難

三星堆文創爆紅 博物館湧人潮

相關新聞

斗六、斗南交通命脈「台1丁」開通 警方科技執法護交安

連接雲林縣斗六市、斗南鎮的台1丁省道是地方重要聯絡道路，去年12月起該路段實施斗南鎮東外環與台1丁線交叉路口改善工程，歷...

安平開台天后宮挺防疫 致贈南警「媽祖」口罩保平安

新冠肺炎疫情趨緩，各行各業準備迎接解封，第一線防疫人員仍不可鬆懈，尤以口罩仍是最重要的防疫物資。台南市安平開台天后宮主委...

台南安平港將引進南仁湖企業 投資百億設「海洋之丘度假城」

台南市政府繼引進亞果公司在安平港北側開發遊艇港，再經兩階段評選，選出由南仁湖企業，在北岸設立觀光遊憩區，預計投資103億...

好美！91年歷史台南六甲毛昭川宅修復完工 首對外開放

台南市六甲「毛昭川醫師故居」有90年歷史，對面吳姓屋主不忍看老屋被拆除蓋販厝，斥資千萬元買下，2019年獲文化部補助50...

視障按摩生計大受影響 「連上1922預約注射都困難」

疫情期間，視障按摩不能營業，影響其生計，台南市議員蔡旺詮接獲陳情，不少人因此幾乎要斷炊，希望市府能協助解封後盡快復業，未...

台南六甲36處色鉛筆建築詩畫集 今在毛昭川老屋發表

台南六甲區公所今天舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會，今年7月剛從公所退休的員工蔡蕙璟花2年時間，用色鉛筆一筆一筆畫下六甲區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。