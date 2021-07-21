台南安平港將引進南仁湖企業 投資百億設「海洋之丘度假城」

台南市政府繼引進亞果公司在安平港北側開發遊艇港，再經兩階段評選，選出由南仁湖企業，在北岸設立觀光遊憩區，預計投資103億4000萬元，興建影城、商港、荷蘭城文創小鎮及會展酒店等，市府表示，全案將在2024年動工、2027年起逐年開幕營運。

市府表示，與港務局合作推動安平港「南自貿、北觀光」的開發目標，之前由亞果公司投資國際遊艇城，現再評選出由南仁湖取得最優投資人資格，將開發「水岸複合觀光遊憩B區」，陸域面積13.48公頃、水域面積2.83公頃，合計16.31公頃。

經濟發展局局長陳凱凌指出，「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」為50年地上權，總建築樓地板面積約7萬4023坪，將分5期興建，計畫投資103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，可提供約1000個以上就業機會。

他表示，南仁湖打造的「安平海洋之丘綜合度假城」，目標鎖定全齡、親子及國內外觀光客群，規劃海洋教育、幸福愛情及在地文創等三大主題特色元素，包括海洋影城商場、海洋幸福廣場、荷蘭城文創小鎮、海洋生態學苑、MICE會展酒店等開發項目，將吸引更多觀光產業進駐，帶動城市競爭力。

他表示，市府將持續與港務公司合作陸續完成安平港新生地及大、小月牙灣土地擴大都市計畫，並適時啟動大月牙灣灘地及三鯤鯓觀光遊憩招商開發案。