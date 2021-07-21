好美！91年歷史台南六甲毛昭川宅修復完工 首對外開放

台南市六甲「毛昭川醫師故居」有91年歷史，對面吳姓屋主不忍看老屋被拆除蓋販厝，斥資千萬元買下，2019年獲文化部補助50%修復經費，吳姓屋主自付約300萬元，經過近2年的計畫執行已修復完成，第一場藝文活動就是六甲區公所「六甲建築色鉛筆詩畫集」發表會，外界一窺整修後建築之美，吳姓屋主表示，未來將以配合地方藝文活動採預約方式開放導覽。

六甲區公所表示，毛家是六甲地區的望族，毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川在日本取得醫師資格後回鄉從醫，戰後曾任台南縣議員；毛家並與知名的「鹽份地帶文學家」吳新榮醫師、「烏腳病之父」王金河醫師聯姻。

市府文化局表示，「川宅」的主棟木造建築約建於1930年代的日本式樣造型，以黑白色系點綴淺黃色系，附屬建築則為RC結構的現代式樣造型，與大面窗戶開口、S符號金屬欄杆、淺黃色磁磚搭配呈現1960年代設計語彙，具相當程度的文化資產潛力，因此獲文化部青睞、核定補助50%。

現任吳姓屋主說，他住在毛昭川故居附近，每天都看到這棟非常漂亮的日式住宅，毛家後代也維護得相當好，2018年有人出面整合要拆掉蓋販厝，他很捨不得，一度希望找買主買下老屋，最後因緣際會最後由他買下，與在地青年討論後，以「川宅1936青年共創基地」為主軸爭取文化部補助整修。

毛昭川宅整修後美輪美奐，很多人想參觀一窺建築之美，但吳姓屋主說，畢竟是私宅，不是公家單位，無人力可以隨時提供民眾參觀，未來還是以配合地方藝文活動為主，第一場就是六甲區公所舉辦新書發展會，或是認識老屋建築之美的活動，採預約參觀，才能維持品質及維護老建築。