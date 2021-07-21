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加速台南大北門文化建設 預定投入10億元

中央社 / 台南21日電

台南市政府推動台南市大北門區文化建設，文化局今天表示，已積極規劃「鹽分地帶文化中心」及「台南市傳統藝術傳習保存中心」，總計預定投入新台幣10億元。

市府文化局今天指出，台灣文學史上的「鹽分地帶」，主要是台南市佳里區、學甲區、將軍區、七股區、西港區、北門區等6個行政區，因產鹽及土地貧瘠而得名，日治時期就出現創作群，文學藝術獨樹一格。

目前，這個區域擁有蕭壠文化園區、佳里區圖書館、北頭洋文化園區及香雨書院等場館，但仍欠缺和「鹽分地帶」文學藝術主題相關的展演場館，市府才提出「鹽分地帶文化中心」興建計畫，也希望中央政策及經費支持。

文化局表示，「鹽分地帶文化中心」中心基地評估先期規劃已發包，以台江文化中心興建經費近6億元評估造價，預估「鹽分地帶文化中心」將投入7億元。

此外，市府規劃將台南市學甲區原私立天仁工商作為「台南市傳統藝術傳習保存中心」。文化局人員說，文化部5月已通過補助700萬元，加上市府配合款300萬元，將以1000萬元投入先期細部規劃；粗估後續整修及相關設備費用將達3億元。

文化局表示，「鹽分地帶文化中心」及「台南市傳統藝術傳習保存中心」將投入10億元，以加速大北門地區文化建設發展，讓大北門脫胎換骨。

文化局 北門

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